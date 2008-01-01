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    Кривбасс - результаты

    Город Кривой Рог
    Дивизион Украина-Премьер-Лига
    Сайт www.fckryvbas.dp.ua/
    Стадион НСК «Олимпийский»
    Тренер Юрий Вернидуб
    Турниры:
    Украина. Премьер-лига (2022/2023)
    16 тур
    		3 марта, пятница 14:00 Кривбасс 1:0 Колос
    7 тур
    		2 декабря, пятница 14:00 Черноморец 0:1 Кривбасс
    15 тур
    		28 ноября, понедельник 15:00 Кривбасс 2:1 Днепр-1
    14 тур
    		20 ноября, воскресенье 15:00 Кривбасс 0:2 Металлист 1925
    13 тур
    		14 ноября, понедельник 14:00 Металлист 0:1 Кривбасс
    12 тур
    		9 ноября, среда 14:00 Кривбасс 1:0 Ворскла
    11 тур
    		6 ноября, воскресенье 16:00 Рух 2:1 Кривбасс
    10 тур
    		30 октября, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Кривбасс
    9 тур
    		24 октября, понедельник 13:00 Кривбасс 2:1 Ингулец
    8 тур
    		18 октября, вторник 15:00 Александрия 2:0 Кривбасс
    6 тур
    		9 октября, воскресенье 15:00 Кривбасс 0:0 Минай
    5 тур
    		2 октября, воскресенье 17:00 Заря 2:2 Кривбасс
    4 тур
    		10 сентября, суббота 15:00 Кривбасс 0:1 Верес
    3 тур
    		4 сентября, воскресенье 17:00 Кривбасс 0:0 Львов
    2 тур
    		28 августа, воскресенье 15:00 Шахтер 1:0 Кривбасс
    1 тур
    		23 августа, вторник 17:00 Колос 1:0 Кривбасс
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