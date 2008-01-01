Турниры:
Украина. Премьер-лига (2022/2023)
|16 тур
|3 марта, пятница
|14:00
|Кривбасс
|1:0
|Колос
|7 тур
|2 декабря, пятница
|14:00
|Черноморец
|0:1
|Кривбасс
|15 тур
|28 ноября, понедельник
|15:00
|Кривбасс
|2:1
|Днепр-1
|14 тур
|20 ноября, воскресенье
|15:00
|Кривбасс
|0:2
|Металлист 1925
|13 тур
|14 ноября, понедельник
|14:00
|Металлист
|0:1
|Кривбасс
|12 тур
|9 ноября, среда
|14:00
|Кривбасс
|1:0
|Ворскла
|11 тур
|6 ноября, воскресенье
|16:00
|Рух
|2:1
|Кривбасс
|10 тур
|30 октября, воскресенье
|18:00
|Динамо
|3:1
|Кривбасс
|9 тур
|24 октября, понедельник
|13:00
|Кривбасс
|2:1
|Ингулец
|8 тур
|18 октября, вторник
|15:00
|Александрия
|2:0
|Кривбасс
|6 тур
|9 октября, воскресенье
|15:00
|Кривбасс
|0:0
|Минай
|5 тур
|2 октября, воскресенье
|17:00
|Заря
|2:2
|Кривбасс
|4 тур
|10 сентября, суббота
|15:00
|Кривбасс
|0:1
|Верес
|3 тур
|4 сентября, воскресенье
|17:00
|Кривбасс
|0:0
|Львов
|2 тур
|28 августа, воскресенье
|15:00
|Шахтер
|1:0
|Кривбасс
|1 тур
|23 августа, вторник
|17:00
|Колос
|1:0
|Кривбасс