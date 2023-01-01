1/8 финала
РБ Лейпциг
3
Айнтрахт
0
РБ Лейпциг
3 : 0
Айнтрахт
Вольфсбург
3
Хоффенхайм
0
Вольфсбург
3 : 0
Хоффенхайм
Арминия
3
Фрайбург
1
Арминия
3 : 1
Фрайбург
Вердер
1
Дармштадт
0
Вердер
1 : 0
Дармштадт
Ян Регенсбург
0
Штутгарт
3
Ян Регенсбург
0 : 3
Штутгарт
Карлсруэ
2
Аугсбург
2
Карлсруэ
2 : 2
Аугсбург
Бавария
0
Байер
1
Бавария
0 : 1
Байер
Кельн
2
Герта
1
Кельн
2 : 1
Герта
1/4 финала
РБ Лейпциг
1
Вольфсбург
0
РБ Лейпциг
1 : 0
Вольфсбург
Арминия
2
Вердер
1
Арминия
2 : 1
Вердер
Штутгарт
1
Аугсбург
0
Штутгарт
1 : 0
Аугсбург
Байер
3
Кельн
2
Байер
3 : 2
Кельн
1/2 финала
Финал