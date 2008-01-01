Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гелиос - результаты

    Город Харьков
    Дивизион Украина-Первая лига
    Сайт http://www.gelios.ua
    Стадион Гелиос-Арена
    Тренер Сергей Есин
    Турниры:
    Украина. Первая лига (2015/2016)
    30 тур
    		1 июня, среда 18:00 Гелиос 2:0 Горняк-Спорт
    29 тур
    		27 мая, пятница 17:00 Оболонь-Бровар 1:2 Гелиос
    28 тур
    		21 мая, суббота 18:30 Гелиос 2:1 Горняк
    27 тур
    		15 мая, воскресенье 16:00 Мариуполь 3:1 Гелиос
    26 тур
    		10 мая, вторник 18:00 Гелиос 1:1 Звезда К
    25 тур
    		7 мая, суббота 00:00 Нива Гелиос
    Перенесен на неопределенный срок
    23 тур
    		23 апреля, суббота 17:00 Гелиос 1:0 Полтава
    21 тур
    		9 апреля, суббота 16:00 Гелиос 0:2 Нафтовик-Укрнафта
    20 тур
    		2 апреля, суббота 16:00 Николаев 0:2 Гелиос
    19 тур
    		26 марта, суббота 16:00 Гелиос 0:1 Десна
    18 тур
    		21 ноября, суббота 15:00 Тернополь 0:1 Гелиос
    17 тур
    		15 ноября, воскресенье 17:00 Гелиос 3:2 ФК Сумы
    12 тур
    		11 ноября, среда 16:00 Гелиос 0:0 Мариуполь
    16 тур
    		7 ноября, суббота 15:00 Днепр 1:1 Гелиос
    15 тур
    		1 ноября, воскресенье 15:00 Горняк-Спорт 1:1 Гелиос
    14 тур
    		22 октября, четверг 16:00 Гелиос 1:2 Оболонь-Бровар
    13 тур
    		18 октября, воскресенье 15:00 Горняк 1:1 Гелиос
    11 тур
    		3 октября, суббота 16:00 Звезда К 4:0 Гелиос
    10 тур
    		29 сентября, вторник 16:00 Гелиос Нива
    Перенесен на неопределенный срок
    8 тур
    		12 сентября, суббота 17:00 Полтава 0:0 Гелиос
    6 тур
    		30 августа, воскресенье 18:00 Нафтовик-Укрнафта 0:1 Гелиос
    5 тур
    		26 августа, среда 19:00 Гелиос 2:2 Николаев
    4 тур
    		15 августа, суббота 16:00 Десна 0:1 Гелиос
    3 тур
    		8 августа, суббота 19:00 Гелиос 3:0 Тернополь
    2 тур
    		1 августа, суббота 18:00 ФК Сумы 0:0 Гелиос
    1 тур
    		26 июля, воскресенье 18:00 Гелиос 1:1 Днепр
    • Читайте нас: 
    11