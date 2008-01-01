Турниры:
Украина. Первая лига (2015/2016)
|30 тур
|1 июня, среда
|18:00
|Гелиос
|2:0
|Горняк-Спорт
|29 тур
|27 мая, пятница
|17:00
|Оболонь-Бровар
|1:2
|Гелиос
|28 тур
|21 мая, суббота
|18:30
|Гелиос
|2:1
|Горняк
|27 тур
|15 мая, воскресенье
|16:00
|Мариуполь
|3:1
|Гелиос
|26 тур
|10 мая, вторник
|18:00
|Гелиос
|1:1
|Звезда К
|25 тур
|7 мая, суббота
|00:00
|Нива
|Гелиос
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Перенесен на неопределенный срок
|23 тур
|23 апреля, суббота
|17:00
|Гелиос
|1:0
|Полтава
|21 тур
|9 апреля, суббота
|16:00
|Гелиос
|0:2
|Нафтовик-Укрнафта
|20 тур
|2 апреля, суббота
|16:00
|Николаев
|0:2
|Гелиос
|19 тур
|26 марта, суббота
|16:00
|Гелиос
|0:1
|Десна
|18 тур
|21 ноября, суббота
|15:00
|Тернополь
|0:1
|Гелиос
|17 тур
|15 ноября, воскресенье
|17:00
|Гелиос
|3:2
|ФК Сумы
|12 тур
|11 ноября, среда
|16:00
|Гелиос
|0:0
|Мариуполь
|16 тур
|7 ноября, суббота
|15:00
|Днепр
|1:1
|Гелиос
|15 тур
|1 ноября, воскресенье
|15:00
|Горняк-Спорт
|1:1
|Гелиос
|14 тур
|22 октября, четверг
|16:00
|Гелиос
|1:2
|Оболонь-Бровар
|13 тур
|18 октября, воскресенье
|15:00
|Горняк
|1:1
|Гелиос
|11 тур
|3 октября, суббота
|16:00
|Звезда К
|4:0
|Гелиос
|10 тур
|29 сентября, вторник
|16:00
|Гелиос
|Нива
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Перенесен на неопределенный срок
|8 тур
|12 сентября, суббота
|17:00
|Полтава
|0:0
|Гелиос
|6 тур
|30 августа, воскресенье
|18:00
|Нафтовик-Укрнафта
|0:1
|Гелиос
|5 тур
|26 августа, среда
|19:00
|Гелиос
|2:2
|Николаев
|4 тур
|15 августа, суббота
|16:00
|Десна
|0:1
|Гелиос
|3 тур
|8 августа, суббота
|19:00
|Гелиос
|3:0
|Тернополь
|2 тур
|1 августа, суббота
|18:00
|ФК Сумы
|0:0
|Гелиос
|1 тур
|26 июля, воскресенье
|18:00
|Гелиос
|1:1
|Днепр