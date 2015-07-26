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Расписание матчей
Гелиос - Днепр
Гелиос - Днепр: обзор матча 26 июля 2015
Гелиос
26.07.2015, воскресенье, 18:00
Украина. Первая лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Днепр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гелиос - Днепр
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Матчи команд
Гелиос
Украина. Первая лига, 30 тур
Гелиос
2 : 0
01.06.2016
Горняк-Спорт
Украина. Первая лига, 29 тур
Оболонь
1 : 2
27.05.2016
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Гелиос
2 : 1
21.05.2016
Горняк
Украина. Первая лига, 27 тур
Мариуполь
3 : 1
15.05.2016
Гелиос
Украина. Первая лига, 26 тур
Гелиос
1 : 1
10.05.2016
Звезда К
Днепр
Украина. Первая лига, 30 тур
Полтава (2007)
0 : 2
01.06.2016
Днепр
Украина. Первая лига, 28 тур
Нафтовик-Укрнафта
0 : 1
20.05.2016
Днепр
Украина. Первая лига, 27 тур
Днепр
0 : 2
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Десна
3 : 1
11.05.2016
Днепр
Украина. Первая лига, 25 тур
Днепр
2 : 0
07.05.2016
Тернополь
Информация о матче
Стадион:
Гелиос-Арена
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Украинская Премьер-лига может быть расширена до 16 команд
2017.03.16 11:53
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Украинская Премьер-лига может быть расширена до 16 команд
2017.03.16 11:53
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