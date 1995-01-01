Турниры:
Украина. Первая лига (2015/2016)
|30 тур
|1 июня, среда
|18:00
|Гелиос
|2:0
|Горняк-Спорт
|29 тур
|27 мая, пятница
|17:00
|Горняк-Спорт
|3:4
|Полтава
|27 тур
|15 мая, воскресенье
|16:00
|Горняк-Спорт
|2:0
|Нафтовик-Укрнафта
|26 тур
|11 мая, среда
|17:30
|Николаев
|2:0
|Горняк-Спорт
|25 тур
|7 мая, суббота
|16:30
|Горняк-Спорт
|0:0
|Десна
|24 тур
|29 апреля, пятница
|17:00
|Тернополь
|1:1
|Горняк-Спорт
|23 тур
|23 апреля, суббота
|16:30
|Горняк-Спорт
|3:0
|ФК Сумы
|22 тур
|16 апреля, суббота
|16:00
|Днепр
|3:0
|Горняк-Спорт
|20 тур
|2 апреля, суббота
|16:00
|Горняк-Спорт
|1:2
|Оболонь-Бровар
|19 тур
|26 марта, суббота
|16:00
|Горняк
|3:1
|Горняк-Спорт
|18 тур
|21 ноября, суббота
|17:00
|Горняк-Спорт
|1:1
|Мариуполь
|17 тур
|14 ноября, суббота
|15:00
|Звезда К
|1:3
|Горняк-Спорт
|16 тур
|7 ноября, суббота
|15:00
|Горняк-Спорт
|1:3
|Нива
|15 тур
|1 ноября, воскресенье
|15:00
|Горняк-Спорт
|1:1
|Гелиос
|14 тур
|22 октября, четверг
|15:00
|Полтава
|1:0
|Горняк-Спорт
|4 тур
|14 октября, среда
|15:30
|Горняк-Спорт
|1:0
|Горняк
|12 тур
|10 октября, суббота
|16:00
|Нафтовик-Укрнафта
|0:2
|Горняк-Спорт
|11 тур
|3 октября, суббота
|15:00
|Горняк-Спорт
|3:1
|Николаев
|10 тур
|27 сентября, воскресенье
|16:00
|Десна
|0:2
|Горняк-Спорт
|9 тур
|19 сентября, суббота
|16:00
|Горняк-Спорт
|1:3
|Тернополь
|8 тур
|12 сентября, суббота
|17:00
|ФК Сумы
|0:1
|Горняк-Спорт
|7 тур
|5 сентября, суббота
|16:00
|Горняк-Спорт
|0:1
|Днепр
|5 тур
|26 августа, среда
|19:00
|Оболонь-Бровар
|1:0
|Горняк-Спорт
|3 тур
|8 августа, суббота
|17:30
|Мариуполь
|0:0
|Горняк-Спорт
|2 тур
|1 августа, суббота
|18:00
|Горняк-Спорт
|1:1
|Звезда К
|1 тур
|26 июля, воскресенье
|18:00
|Нива
|0:0
|Горняк-Спорт