Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Горняк-Спорт - результаты

    Город Комсомольск
    Дивизион Украина-Первая лига
    Сайт http://gornyak-sport.net
    Стадион Юность
    Тренер Игорь Жабченко
    Турниры:
    Украина. Первая лига (2015/2016)
    30 тур
    		1 июня, среда 18:00 Гелиос 2:0 Горняк-Спорт
    29 тур
    		27 мая, пятница 17:00 Горняк-Спорт 3:4 Полтава
    27 тур
    		15 мая, воскресенье 16:00 Горняк-Спорт 2:0 Нафтовик-Укрнафта
    26 тур
    		11 мая, среда 17:30 Николаев 2:0 Горняк-Спорт
    25 тур
    		7 мая, суббота 16:30 Горняк-Спорт 0:0 Десна
    24 тур
    		29 апреля, пятница 17:00 Тернополь 1:1 Горняк-Спорт
    23 тур
    		23 апреля, суббота 16:30 Горняк-Спорт 3:0 ФК Сумы
    22 тур
    		16 апреля, суббота 16:00 Днепр 3:0 Горняк-Спорт
    20 тур
    		2 апреля, суббота 16:00 Горняк-Спорт 1:2 Оболонь-Бровар
    19 тур
    		26 марта, суббота 16:00 Горняк 3:1 Горняк-Спорт
    18 тур
    		21 ноября, суббота 17:00 Горняк-Спорт 1:1 Мариуполь
    17 тур
    		14 ноября, суббота 15:00 Звезда К 1:3 Горняк-Спорт
    16 тур
    		7 ноября, суббота 15:00 Горняк-Спорт 1:3 Нива
    15 тур
    		1 ноября, воскресенье 15:00 Горняк-Спорт 1:1 Гелиос
    14 тур
    		22 октября, четверг 15:00 Полтава 1:0 Горняк-Спорт
    4 тур
    		14 октября, среда 15:30 Горняк-Спорт 1:0 Горняк
    12 тур
    		10 октября, суббота 16:00 Нафтовик-Укрнафта 0:2 Горняк-Спорт
    11 тур
    		3 октября, суббота 15:00 Горняк-Спорт 3:1 Николаев
    10 тур
    		27 сентября, воскресенье 16:00 Десна 0:2 Горняк-Спорт
    9 тур
    		19 сентября, суббота 16:00 Горняк-Спорт 1:3 Тернополь
    8 тур
    		12 сентября, суббота 17:00 ФК Сумы 0:1 Горняк-Спорт
    7 тур
    		5 сентября, суббота 16:00 Горняк-Спорт 0:1 Днепр
    5 тур
    		26 августа, среда 19:00 Оболонь-Бровар 1:0 Горняк-Спорт
    3 тур
    		8 августа, суббота 17:30 Мариуполь 0:0 Горняк-Спорт
    2 тур
    		1 августа, суббота 18:00 Горняк-Спорт 1:1 Звезда К
    1 тур
    		26 июля, воскресенье 18:00 Нива 0:0 Горняк-Спорт
    • Читайте нас: 
    11