Игорь Жабченко
Тренер
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Жабченко
|Команда
|Горняк-Спорт
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|1 июля 1968
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Жабченко
|Команда
|Горняк-Спорт
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|1 июля 1968
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Горняк-Спорт
|20
|11
|3
|6
|Дата
|Матч
|26.07.2014
|Полтава
|0 : 1
|Горняк-Спорт
|02.08.2014
|Нафтовик-Укрнафта
|0 : 3
|Горняк-Спорт
|10.08.2014
|Горняк-Спорт
|1 : 1
|Звезда К
|27.08.2014
|Горняк-Спорт
|2 : 1
|Буковина
|31.08.2014
|Тернополь
|2 : 2
|Горняк-Спорт
|06.09.2014
|Горняк-Спорт
|0 : 1
|Сталь
|13.09.2014
|Десна
|4 : 0
|Горняк-Спорт
|20.09.2014
|Горняк-Спорт
|0 : 0
|Гелиос
|01.10.2014
|Александрия
|3 : 0
|Горняк-Спорт
|05.10.2014
|Горняк-Спорт
|3 : 0
|ФК Сумы
|27.10.2014
|Николаев
|0 : 5
|Горняк-Спорт
|02.11.2014
|Горняк-Спорт
|2 : 1
|Сталь
|16.11.2014
|Горняк-Спорт
|2 : 1
|Нафтовик-Укрнафта
|05.04.2015
|Буковина
|0 : 1
|Горняк-Спорт
|11.04.2015
|Горняк-Спорт
|4 : 0
|Тернополь
|18.04.2015
|Сталь
|0 : 0
|Горняк-Спорт
|25.04.2015
|Горняк-Спорт
|4 : 1
|Десна
|01.05.2015
|Гелиос
|0 : 0
|Горняк-Спорт
|11.05.2015
|ФК Сумы
|1 : 1
|Горняк-Спорт
|30.05.2015
|Горняк-Спорт
|2 : 1
|Николаев