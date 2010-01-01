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Результаты сборной Греции по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.epo.gr/
Тренер:
Иван Йованович
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Чемпионат мира. 2010
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. 2010
Чемпионат Европы. Групповой этап 2008
Отборочные матчи к ЧЕ. 2008
18.11 | 22:45
Беларусь
0 : 0
Греция
15.11 | 22:45
Греция
3 : 2
Шотландия
12.10 | 21:45
Дания
3 : 1
Греция
09.10 | 21:45
Шотландия
3 : 1
Греция
08.09 | 21:45
Греция
0 : 3
Дания
05.09 | 21:45
Греция
5 : 1
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