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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Фенербахче
Результаты
€ 286 млн
Фенербахче - результаты матчей
Стамбул
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Сайт:
http://www.fenerbahce.org/
Тренер:
Исмаил Картал
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Лига Чемпионов. 2008/2009
Лига Чемпионов. 2007/2008
14.09 | 20:00
Газиантеп
0 : 0
Фенербахче
05.09 | 20:00
Фенербахче
1 : 2
Бешикташ
30.08 | 21:30
Самсунспор
0 : 2
Фенербахче
22.08 | 21:30
Фенербахче
4 : 2
Коньяспор
15.08 | 21:30
Генчлербирлиги
2 : 1
Фенербахче
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