- 24 февраля
- 14:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» сыграет с «Бетисом», «Ференцварош» – с «Байером» и другие пары 12
- 22 февраля
- 17:11 «Зенит» объявил о проведении благотворительного матча с «Фенербахче» в Стамбуле 1
- 21 февраля
- 10:44 «Зенит» и «Фенербахче» проведут благотворительный матч в Турции. Все средства направят пострадавшим от землетрясения
- 09:28 «Зенит» хочет сыграть с «Фенербахче» в Стамбуле 3
- 8 февраля
- 09:18 Фото Лучший бомбардир чемпионата Турции лично покупает гуманитарную помощь и отправляет ее пострадавшим от землетрясения 1
- 8 января
- 21:14 Суперлига. Гол и ассист Икарди помогли «Галатасараю» победить в дерби «Фенербахче» (3:0)
- 7 января
- 16:14 Агент Яндаса отреагировал на новость о 10-миллионном предложении от ЦСКА
- 11:55 «Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом сборной Камеруна 2
- 12 декабря 2022
- 16:26 Агент Яндаса прокомментировал новость о переходе игрока из «Фенербахче» в ЦСКА
- 9 декабря 2022
- 16:35 Агент Языджи посоветовал ЦСКА двух нападающих из турецких топ-клубов 4
- 30 ноября 2022
- 19:12 «Фенербахче» отреагировал на новость об интересе к Роше из ЦСКА
- 26 ноября 2022
- 14:35 Азмун: «Я очень люблю «Фенербахче». Надеюсь в будущем перейти в этот клуб» 1
- 11:54 Лучший бомбардир ЧМ-2022 надеется восстановиться к решающему матчу с Сенегалом
- 25 ноября 2022
- 20:21 Валенсия вышел в лидеры гонки бомбардиров ЧМ-2022 и повторил рекорд Саленко 1
- 18 ноября 2022
- 18:54 «Фенербахче» и «Трабзонспор» отрицают интерес к Баринову
- 4 ноября 2022
- 01:11 Определились все участники плей-офф Лиги Европы 2
- 01:01 Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
- 28 октября 2022
- 00:47 Определились десять участников плей-офф Лиги Европы
- 27 октября 2022
- 21:50 Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
- 15 октября 2022
- 12:52 В «Фенербахче» исключили трансфер Дзюбы
- 13 октября 2022
- 21:51 Лига Европы. Киевское «Динамо» уступило «Ренну» и другие результаты
- 12 октября 2022
- 11:29 В «Карагюмрюке» сообщили о состоянии Оздоева после разбитого носа
- 6 октября 2022
- 23:59 Лига Европы. «Рома» проиграла «Бетису» и другие результаты 1
- 8 сентября 2022
- 22:29 Фото Фанаты «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» с масками Путина и флагом России
- 21:43 Лига Европы. «Арсенал» победил «Цюрих», «Рома» проиграла «Лудогорцу» и другие результаты
- 5 сентября 2022
- 15:53 Агент Салаи прокомментировал возможный переход венгра в «Зенит»
- 3 сентября 2022
- 09:42 Фото «Фенербахче» выкупил за 3,5 миллиона нападающего «Челси» 1
- 2 сентября 2022
- 15:23 «Фенербахче» анонсировал трансфер форварда «Челси»