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Германия. Третья Лига
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Дуйсбург
Состав
€ 2 млн
Дуйсбург - состав команды
Дуйсбург
Германия. Третья Лига
Стадион:
МСВ Арена
Сайт:
http://www.msv-duisburg.de/
Тренер:
Дитмар Хирш
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
33
Toni Stahl
Вра
-
20
Niklas Jessen
Защ
-
40
Ben Schlicke
Защ
-
4
Dominik Becker
Защ
-
14
Носс Конор
Пол
25
€ 0.5 млн
10
Виет Кристиан
Пол
27
€ 0.45 млн
17
Безушков Макс
Пол
29
€ 0.45 млн
28
Florian Egerer
Пол
-
4
Martin Ens
Пол
-
26
Крюгер Флориан
Нап
27
€ 0.4 млн
25
Борковски Деннис
Нап
24
€ 0.2 млн
11
Диттген Максимилиан
Нап
31
€ 0.15 млн
9
Lex-Tyger Lobinger
Нап
-
22
Thilo Topken
Нап
-
30
Andy Visser
Нап
-
42
Alexander Hahn
Нап
-
5
Tobias Fleckstein
Нап
-
11
D. Kother
Нап
-
8
Aljaž Casar
Нап
-
6
Rasim Bulic
Нап
-
Всего игроков: 20, из них вратарей: 1, защитников: 3, полузащитников: 5, нападающих: 11
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