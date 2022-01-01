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Ирландия. Премьер Дивизион
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Дерри Сити
Состав
€ 3 млн
Дерри Сити - состав команды
Дерри
Ирландия. Премьер Дивизион
Стадион:
Брэндивелл
Сайт:
http://www.derrycityfc.net/
Тренер:
Руайдри Хиггинс
Состав
Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Махер Брайан
Вра
25
€ 0.175 млн
26
Shea Callister
Вра
-
13
Tom Norcott
Вра
-
2
Коттер Бэрри
Защ
27
€ 0.275 млн
19
Флеминг Брендон
Защ
26
€ 0.25 млн
24
Лайонс-Фостер Бруклин
Защ
25
€ 0.2 млн
20
Винчестер Карл
Защ
33
€ 0.175 млн
6
Коннолли Марк
Защ
34
€ 0.15 млн
3
Макклин Патрик
Защ
29
€ 0.125 млн
23
Даммигэн Кэмерон
Защ
30
€ 0.1 млн
25
Christy Grogan
Защ
-
22
Conor Barr
Защ
-
6
Robert Slevin
Защ
-
8
О'Райли Адам
Пол
25
€ 0.25 млн
14
Чапман Эллис
Пол
25
€ 0.175 млн
3
Фергюсон Шейн
Пол
35
€ 0.1 млн
16
МакКлин Джеймс
Пол
37
€ 0.1 млн
10
Darragh Markey
Пол
-
15
James Clarke
Пол
-
13
Robbie Benson
Пол
-
25
Alex Bannon
Пол
-
28
Олайинка Джеймс
Пол
25
-
17
Nick Twisk
Пол
-
11
Уит Гэвин
Нап
30
€ 0.3 млн
7
Даффи Майкл
Нап
32
€ 0.275 млн
12
Бернс Дарра
Нап
24
€ 0.2 млн
17
Томас Джош
Нап
23
€ 0.125 млн
27
Бойс Лиам
Нап
35
€ 0.1 млн
29
Смит Тайлер
Нап
27
-
4
Jamie Stott
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 10, нападающих: 7
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