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Шотландия. Премьер-лига
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Данди
Состав
€ 3 млн
Данди - состав команды
Данди
Шотландия. Премьер-лига
Стадион:
Дэнс Парк
Сайт:
http://www.dundeefc.co.uk/
Тренер:
Тони Догерти
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Гудман Оуэн
Вра
22
€ 0.55 млн
13
О'Хара Киран
Вра
30
€ 0.1 млн
31
Карсон Тревор
Вра
38
€ 0.025 млн
30
Harrison Sharp
Вра
-
4
Эстли Райан
Защ
24
€ 0.6 млн
26
Райт Джо
Защ
31
€ 0.3 млн
6
Доннелли Аарон
Защ
23
€ 0.3 млн
2
Ингрэм Итан
Защ
23
€ 0.25 млн
6
Matai Akinmboni
Защ
-
5
Owen Bevan
Защ
-
12
Imari Samuels
Защ
-
48
Хэмилтон Итан
Пол
27
€ 0.4 млн
21
Дханда Ян
Пол
27
€ 0.4 млн
8
Финниган Райан
Пол
22
€ 0.15 млн
16
Мурхаус Джек
Пол
20
€ 0.1 млн
38
Francisco Valenzuela
Пол
-
28
Callum Jones
Пол
-
10
Finlay Robertson
Пол
-
18
Charlie Reilly
Пол
-
17
Žan Bešir
Пол
-
14
Форрест Алан
Нап
29
€ 0.25 млн
21
Финк Брэдли
Нап
23
€ 0.2 млн
15
Маррей Симон
Нап
34
€ 0.1 млн
7
Райт Дрей
Нап
31
€ 0.075 млн
19
Joe Westley
Нап
-
11
Ashley Hay
Нап
-
27
Joe Bevan
Нап
-
9
Bobby Wales
Нап
-
2
Brad Halliday
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 4, защитников: 7, полузащитников: 9, нападающих: 9
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