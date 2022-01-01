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Венгрия. Национальный чемпионат
Команды
Дьошдьер
Состав
€ 850 тыс
Дьошдьер - состав команды
Мишкольц
Венгрия. Национальный чемпионат
Стадион:
ДВТК
Сайт:
http://dvtk.eu/
Тренер:
Владимир Раденкович
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Bogdán Bánhegyi
Вра
-
5
Кечкеш Акош
Защ
30
€ 0.25 млн
93
Тамаш Марк
Защ
32
€ 0.2 млн
21
Levente Babós
Защ
-
3
Csaba Szatmári
Защ
-
6
Bence Bárdos
Защ
-
20
Ágoston Bényei
Пол
-
22
Szilárd Bokros
Пол
-
25
Gergő Holdampf
Пол
-
70
Milán Demeter
Пол
-
74
Bence Babos
Пол
-
11
Колли Ламин
Нап
33
€ 0.4 млн
8
Шапоньич Иван
Нап
29
€ 0.2 млн
21
Tamás Galántai
Нап
-
32
Peter Ambrose
Нап
-
9
Máté Sajbán
Нап
-
47
Márk Mucsanyi
Нап
-
11
Dániel Gera
Нап
-
50
Alex Vallejo
Нап
-
19
Aboubakar Keita
Нап
-
15
Yohan Croizet
Нап
-
4
M. Lund
Нап
-
Всего игроков: 22, из них вратарей: 1, защитников: 5, полузащитников: 5, нападающих: 11
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