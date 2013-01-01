Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
4
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
31
16
8
7
51
25
26
56
30
16
8
6
46
29
17
56
30
15
8
7
53
36
17
53
31
10
11
10
47
50
-3
41
31
8
14
9
44
42
2
38
30
9
10
11
41
46
-5
37
30
8
12
10
38
42
-4
36
31
7
13
11
42
51
-9
34
31
8
10
13
37
49
-12
34
31
5
8
18
24
53
-29
23
Команда
6
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
10
3
3
31
10
21
33
14
10
3
1
25
11
14
33
16
6
7
3
28
21
7
25
15
6
6
3
25
18
7
24
16
4
9
3
22
19
3
21
14
6
2
6
21
20
1
20
15
5
5
5
22
24
-2
20
16
4
6
6
18
21
-3
18
16
3
5
8
20
27
-7
14
15
3
5
7
15
25
-10
14
Команда
4
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
9
2
4
28
18
10
29
15
6
5
4
20
15
5
23
16
6
5
5
21
18
3
23
14
5
7
2
18
15
3
22
17
4
9
4
26
30
-4
21
15
4
5
6
19
22
-3
17
15
4
4
7
19
28
-9
16
15
2
7
6
16
21
-5
13
15
3
4
8
20
32
-12
13
16
2
3
11
9
28
-19
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире