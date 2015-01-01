Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
19
9
8
56
33
23
66
36
18
9
9
52
39
13
63
36
15
14
7
48
37
11
59
36
16
6
14
48
39
9
54
36
13
13
10
42
32
10
52
36
12
15
9
38
38
0
51
36
11
8
17
42
54
-12
41
36
9
12
15
37
44
-7
39
36
11
6
19
41
60
-19
39
36
4
12
20
33
61
-28
24
Команда
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
12
3
3
33
12
21
39
18
9
6
3
31
17
14
33
18
8
8
2
28
13
15
32
18
10
2
6
27
18
9
32
18
8
6
4
25
18
7
30
18
8
6
4
22
17
5
30
18
7
4
7
23
22
1
25
18
5
6
7
19
21
-2
21
18
6
3
9
21
29
-8
21
18
4
8
6
19
22
-3
20
Команда
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
9
3
6
21
22
-1
30
18
7
8
3
23
19
4
29
18
7
6
5
23
21
2
27
18
6
4
8
21
21
0
22
18
4
9
5
16
21
-5
21
18
5
5
8
14
19
-5
20
18
6
2
10
23
33
-10
20
18
5
3
10
20
31
-11
18
18
2
8
8
14
22
-8
14
18
0
4
14
14
39
-25
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире