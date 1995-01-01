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    Борац - результаты

    Город Чачак
    Дивизион Сербия-Супер Лига
    Сайт www.boracfk.com
    Стадион Чачак
    Турниры:
    Лига Европы (2012/2013), ответный матч
    Квалификация, 1 раунд
    ответный матч    		 12 июля, четверг 19:30 Челик 1:1 Борац
    Лига Европы (2012/2013), первый матч
    Квалификация, 1 раунд
    первый матч    		 5 июля, четверг 23:05 Борац 2:2 Челик
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