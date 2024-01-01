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€ 150 тыс

Обань - состав команды

Обань
Франция. Третья лига
Сайт:
http://www.aubagnefootballclub.com/
Состав Результаты Расписание Таблица
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
25
Ассуму Жуниор
Защ
29
€ 0.15 млн.
Всего игроков: 1, из них вратарей: 0, защитников: 1, полузащитников: 0, нападающих: 0
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