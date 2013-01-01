Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
4
6
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
28
20
3
5
52
15
37
63
28
19
4
5
63
25
38
61
28
19
2
7
63
38
25
59
28
18
4
6
61
27
34
58
28
18
4
6
49
20
29
58
28
14
7
7
50
35
15
49
28
13
4
11
45
34
11
43
28
12
5
11
37
33
4
41
28
11
5
12
30
32
-2
38
28
10
5
13
42
54
-12
35
28
5
7
16
21
54
-33
22
28
5
5
18
27
57
-30
20
28
4
7
17
25
66
-41
19
28
4
5
19
19
46
-27
17
28
3
3
22
22
70
-48
12
Команда
1
4
5
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
12
2
0
33
5
28
38
14
11
1
2
34
9
25
34
14
11
1
2
33
14
19
34
14
11
0
3
40
15
25
33
14
9
2
3
32
15
17
29
14
9
1
4
26
12
14
28
14
7
3
4
25
14
11
24
14
7
2
5
23
13
10
23
14
6
3
5
16
14
2
21
14
6
1
7
26
27
-1
19
14
4
5
5
13
18
-5
17
14
3
5
6
13
24
-11
14
14
3
4
7
12
18
-6
13
14
3
3
8
16
22
-6
12
14
2
2
10
14
30
-16
8
Команда
3
4
6
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
9
3
2
23
8
15
30
14
8
3
3
29
16
13
27
14
7
4
3
21
12
9
25
14
8
1
5
19
10
9
25
14
8
1
5
30
24
6
25
14
5
5
4
18
20
-2
20
14
6
1
7
20
20
0
19
14
5
3
6
14
20
-6
18
14
5
2
7
14
18
-4
17
14
4
4
6
16
27
-11
16
14
2
2
10
11
35
-24
8
14
1
2
11
8
36
-28
5
14
1
2
11
12
42
-30
5
14
1
1
12
7
28
-21
4
14
1
1
12
8
40
-32
4
❗Арыс: -9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире