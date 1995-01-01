Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Невидимка
Тексты
Новости
Статьи
Трансляции
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
2-я лига Лига А. «Золото»
2-я лига Лига А. «Серебро»
2-я лига Лига Б. Группа 1
2-я лига Лига Б. Группа 2
2-я лига Лига Б. Группа 3
2-я лига Лига Б. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Первая лига
Вторая лига
Национальная лига
Кубок Англии
Кубок лиги
Италия
Серия А
Серия В
Кубок Италии
Испания
Примера
Сегунда
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Вторая Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
С. Аравия
Основное
Матчи
Результаты
Таблица
Статистика
Команды
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Отбор ЧМ
Европа
Южная Америка
Африка
Азия
Другие
Австралия
Австрия
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Бразилия
Венгрия
Вьетнам
Греция
Дания
Казахстан
Кипр
Косово
Лига чемпионов АФК
Молдова
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Сербия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Кубок Либертадорес
Перу
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Эквадор
Ирландия
Парагвай
Уругвай
Япония
Грузия
Эстония
Чили
Боливия
Китай
Южная Корея
Швеция
Финляндия
Узбекистан
Литва
Главная
ЖФК Краснодар
Главные новости
Первые четвертьфиналисты ЛЧ, Промес не вернулся в Россию, скандальное заявление Глушакова и другие новости
01:27
Нойер повторил рекорд Касильяса в ЛЧ
01:20
25-летний Мбаппе вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров плей-офф Лиги чемпионов
01:06
Только один англичанин забил больше голов в ЛЧ, чем Кейн
00:55
Лига чемпионов. «ПСЖ» во второй раз победил «Сосьедад» (2:1) благодаря дублю Мбаппе
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Балтика
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Рубин
Сочи
Спартак
Урал
Факел
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Ангола
Андорра
Аргентина
Армения
Бахрейн
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Гонконг
Греция
Грузия
Дания
Доминика
ДР Конго
Египет
Замбия
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Киргизия
Китай
Колумбия
Коморские острова
Косово
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Ливан
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбик
Молдавия
Мьянма
Намибия
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
ОАЭ
Оман
Палестина
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Сирия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Танзания
Тунис
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
ЮАР
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
00:55
Видео
Обзор матча «Реал Сосьедад» – «ПСЖ» голы и лучшие моменты (Видео)
00:53
Видео
Обзор матча «Бавария» – «Лацио» голы и лучшие моменты (Видео)
00:52
Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Лацио» (3:0) и прошла в 1/4 финала
00:40
«Байер» может заменить Хаби Алонсо на легенду «Реала»
1
00:30
Генич спрогнозировал чемпиона АПЛ
1
00:15
«ПСЖ» установил клубный рекорд в матче с «Сосьедадом»
1
5 марта
23:59
В «Динамо» выбрали основного вратаря на остаток сезона
23:48
Мбаппе – первый игрок в топ-5 лигах Европы с 40 голевыми действиями в этом сезоне
23:37
Уткин назвал главного пострадавшего в деле Промеса
5
23:23
Фото
Как будет выглядеть стадион «Барселоны» после реконструкции
1
23:11
Аршавин отреагировал на комплимент Хабиба
3
22:50
Теннисист Медведев рассказал, как начал болеть за «Баварию» вместо ЦСКА
22:35
В «Ростове» определились с будущим арендованного Сако
22:22
Луис Энрике сделал выбор между «ПСЖ» и «Барселоной»
1
22:11
В «Зените» ответили на обвинения, что Абаскалю не выделили ложу на «Газпром Арене»
8
22:02
В «Байере» недовольны шумихой вокруг Хаби Алонсо
22:00
Стали известны стартовые составы на матч «Бавария» – «Лацио»: 5 марта
21:57
Стали известны стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» – «ПСЖ»: 5 марта
21:48
Галактионов объяснил, почему Пиняев не вышел в старте «Локо» на дерби с «Динамо»
21:38
Личка ответил, готов ли он уйти из «Динамо» в «Зенит»
1
21:29
Три топ-клуба Европы поспорят за тренера «Спортинга» Аморима
21:21
Уткин рассказал, что «Спартак» ему напоминает камыш на реке
4
21:09
Зиньковский объяснил, почему Абаскаль улетел в Москву в день матча «Зенит» – «Спартак»
9
20:56
Экс-президент «Спартака»: «Ивлеева нереально тупая – ее надо отхлестать розгами на Красной площади»
20
20:46
Депутат Милонов: «Промес – реальный геморройщик, у него говнище на говнище»
13
20:34
Слуцкий рассказал Дзюбе о работе в Китае
20:20
Стало известно, вернется ли Моуринью в «Челси»
20:08
Мостовой: «Промесу сейчас тяжелее всех»
30
Все новости
3
теста для вас
1
Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
2
Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
3
В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
Главная
Команды
ЖФК Краснодар
Расписание
ЖФК Краснодар - расписание
Город
Краснодар
Дивизион
Россия-Женская Суперлига
Сайт
www.fckrasnodar.ru/teams/women/news/
Стадион
Академии ФК "Краснодар"
Тренер
Гамаль Бабаев
Результаты
Расписание
Таблица
Россия
Казахстан
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+