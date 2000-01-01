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Согдиана
Главные новости
Дебют Глушакова в новом клубе, Сафонова обязали платить алименты, экс-игрок «Краснодара» на ИВЛ и другие новости
00:52
Кубок Англии. 5 голов Холанда и 4 ассиста Де Брюйне помогли «Манчестер Сити» пройти «Лутон» (6:2)
27 февраля
23:33
Видео
Мбаппе встретился с президентом Макроном
5
23:26
Тренер «Урарту» прокомментировал дебют Глушакова
23:04
Итоговый список кандидатов на пост тренера «Барселоны»
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Все новости
00:16
Гринвуд попросил не наказывать Беллингема, назвавшего Мэйсона насильником
27 февраля
23:17
Директор «Шахтера» назвал Мудрика самым талантливым игроком мира
2
23:00
Быстров спрогнозировал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки в НХЛ
22:43
Билялетдинов спрогнозировал, удержится ли «Краснодар» на первом месте
2
22:25
Семин ответил, чья работа в «Зените» лучше – Семака или Адвоката
5
22:16
Украинец – лучший вратарь Примеры по проценту отраженных ударов
2
21:59
Мостовой ответил, появится ли в России свой Месси
1
21:48
Игроки «МЮ» попросили выходной после поражения от «Фулхэма»
21:26
Только один игрок сделал больше ассистов в истории Бундеслиги, чем Ройс
21:16
В узбекистанском клубе прокомментировали 8-миллионный долг перед Ривалдо
21:00
Юран сделал выбор между вечной жизнью и вечной славой
20:59
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Журналистка обвинила маскота «Интернасьонала» в сексуальных домогательствах
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20:45
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Месси поздравил Антонеллу с днем рождения
20:30
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Ведущая «Матч ТВ» выложила сочные фото в купальнике
12
20:14
Дебют Глушакова помог «Урарту» сыграть вничью с лидером
4
20:00
Топ-10 игроков АПЛ в 2000-х годах по версии FourFourTwo – есть экс-спартаковец
1
19:52
Топ-3 российских игрока по версии Канчельскиса
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19:44
Зидан может возглавить «Манчестер Юнайтед»
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19:39
Быстров: «У Абаскаля нет яиц, если «Спартак» получит от «Зенита» трешку»
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19:02
Дзюба – о встрече с Путиным: «Мило поговорили»
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18:52
Келлвен выделил лучшего танцора и певца в ЦСКА
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18:40
Игнатьев назвал игрока ЦСКА, который «не хуже» Малкома
18:32
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Появилось фото формы «Реала» на следующий сезон
17:59
Семин оценил трансфер Глушакова в «Урарту»
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Андрей Мостовой похвалил «Спартак» за готовность к матчу с «Зенитом»
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Мостовой: «Если «Спартак» победит «Зенит», то может думать о борьбе за чемпионство»
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