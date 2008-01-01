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    Шатору - результаты

    Город Шатору
    Дивизион Франция-Национальный Чемпионат
    Сайт http://www.berrichonne.net
    Тренер Максенс Флаше
    Турниры:
    Франция. Кубок (2022/2023)
    1/32 финала
    		6 января, пятница 23:00 Шатору 1:3 ПСЖ
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