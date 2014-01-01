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Франция. Третья лига
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Шатору
Результаты
€ 150 тыс
Шатору - результаты матчей
Шатору
Франция. Третья лига
Сайт:
http://www.berrichonne.net
Тренер:
Максенс Флаше
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Расписание
Таблица
Франция. Третья лига. 2025/2026
Франция. Третья лига. 2024/2025
Франция. Кубок. 2023/2024
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Франция. Кубок. 2018/2019
Франция. Кубок лиги. 2018/2019
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Франция. Кубок. 2016/2017
Франция. Кубок лиги. 2016/2017
Франция. Кубок лиги. 2015/2016
Франция. Кубок. 2014/2015
Франция. Кубок Лиги. 2014/2015
Франция. Кубок. 2012/2013
Франция. Кубок. 2011/2012
Кубок Французской Лиги. 1-й раунд 2009/2010
Франция. Кубок. 2008/2009
Кубок Французской Лиги. 2008/2009
Кубок Французской Лиги. 2-й раунд 2008/2009
15.05 | 20:30
Валансьен
2 : 2
Шатору
09.05 | 20:30
Шатору
2 : 1
Сошо
30.04 | 20:30
Дижон
1 : 2
Шатору
24.04 | 20:30
Шатору
0 : 2
Флери
17.04 | 20:30
Версаль
4 : 0
Шатору
10.04 | 20:30
Шатору
3 : 5
Кевийи
03.04 | 20:30
Обань
1 : 1
Шатору
27.03 | 21:30
Шатору
3 : 1
Конкарно
17.03 | 21:30
Стад Брьошен
2 : 0
Шатору
13.03 | 21:30
Шатору
0 : 1
Вильфранш
06.03 | 21:30
Кан
2 : 2
Шатору
27.02 | 21:30
Шатору
0 : 1
Париж 13
13.02 | 21:30
Шатору
1 : 2
Руан
06.02 | 21:30
Орлеан
2 : 2
Шатору
30.01 | 21:30
Шатору
0 : 2
Ле-Пюи
23.01 | 21:30
Бур-ан-Бресс
1 : 1
Шатору
16.01 | 21:30
Сошо
1 : 0
Шатору
12.12 | 21:30
Шатору
0 : 0
Дижон
05.12 | 21:30
Флери
0 : 0
Шатору
21.11 | 21:30
Шатору
1 : 3
Версаль
07.11 | 21:30
Кевийи
0 : 3
Шатору
31.10 | 21:30
Шатору
0 : 3
Обань
21.10 | 20:30
Конкарно
0 : 0
Шатору
03.10 | 20:30
Вильфранш
2 : 1
Шатору
26.09 | 20:30
Шатору
2 : 1
Кан
19.09 | 20:30
Париж 13
1 : 1
Шатору
12.09 | 20:30
Шатору
2 : 2
Стад Брьошен
06.09 | 19:00
Руан
1 : 2
Шатору
29.08 | 20:30
Шатору
0 : 1
Орлеан
22.08 | 20:30
Ле-Пюи
2 : 2
Шатору
15.08 | 20:30
Шатору
2 : 2
Бур-ан-Бресс
08.08 | 20:30
Шатору
0 : 0
Валансьен
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