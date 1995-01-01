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    ФШМ - результаты

    Город Москва
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт fshm-moscow.ru/
    Стадион Спортгородок в Лужниках
    Турниры:
    Россия. Кубок (2022/2023)
    1/256 финала
    		18 августа, четверг 16:00 ФШМ 2:3 Химик
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