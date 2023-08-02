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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ФШМ -
ФШМ - : обзор матча 02 августа 2023
ФШМ
02.08.2023, среда, 18:30
Россия. Кубок
0 : 0
Завершен
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Статистика матча ФШМ -
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Матчи команд
ФШМ
Россия. Кубок, 1/256 финала
ФШМ
0 : 1
02.08.2023
Пересвет
Россия. Кубок
ФШМ
0 : 0
02.08.2023
Пересвет
Россия. Кубок
ФШМ
0 : 0
02.08.2023
Пересвет
Россия. Кубок
ФШМ
0 : 0
02.08.2023
Россия. Кубок, 1/256 финала
ФШМ
2 : 3
18.08.2022
Химик
Россия. Кубок
ФШМ
0 : 0
02.08.2023
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