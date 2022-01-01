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Ирландия. Премьер Дивизион
Команды
Голуэй Юнайтед
Состав
€ 1 млн
Голуэй Юнайтед - состав команды
Голуэй
Ирландия. Премьер Дивизион
Стадион:
Иммон Дизи Парк
Сайт:
http://galwayunitedfc.ie/
Тренер:
Джон Колфилд
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
32
Ангелини Винсент
Вра
23
€ 0.075 млн
1
Brendan Clarke
Вра
-
19
Кавана Ли
Защ
22
€ 0.15 млн
8
Каннингэм Грэгори
Защ
35
€ 0.15 млн
2
О'Коннор Энтони
Защ
33
€ 0.1 млн
21
Хорган Колм
Защ
32
€ 0.075 млн
30
Al-Amin Kazeem
Защ
-
3
Connor Barratt
Защ
-
5
Killian Brouder
Защ
-
2
Arthur Parker
Защ
-
8
Болджер Аарон
Пол
26
€ 0.125 млн
6
Пизольд Аксель
Пол
21
€ 0.125 млн
14
Вулф Мэтти
Пол
26
€ 0.125 млн
14
Сиви Джереми
Пол
24
€ 0.075 млн
17
Vincent Borden
Пол
-
10
David Hurley
Пол
-
24
Edward McCarthy
Пол
-
21
Dylan Connolly
Нап
-
22
C. McCormack
Нап
-
11
K. Twardek
Нап
-
3
Regan Donelon
Нап
-
29
Nicolas Fleuriau Chateau
Нап
-
4
Jimmy Keohane
Нап
-
9
Francely Lomboto
Нап
-
7
Stephen Walsh
Нап
-
23
Frantz Pierrot
Нап
-
12
Gianfranco Facchineri
Нап
-
26
Garry Buckley
Нап
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 7, нападающих: 11
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