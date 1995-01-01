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    Валмиера - результаты

    Город Валмиера
    Дивизион Латвия-Высшая лига
    Турниры:
    Лига конференций (2022/2023), ответный матч
    2 раунд
    ответный матч    		 28 июля, четверг 21:00 Шкендия 3:1 Валмиера
    Лига конференций (2022/2023), первый матч
    2 раунд
    первый матч    		 21 июля, четверг 18:00 Валмиера 1:2 Шкендия
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