Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|12
|Илич Велько
|Вра
|20
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|30
|Петрович Неманья
|Защ
|31
|2
|0
|0
|1
|0
|-
|25
|Джорджевич Матея
|Защ
|20
|2
|0
|0
|2
|0
|-
|77
|Влалукин Йован
|Защ
|24
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|18
|Стойич Неманья
|Защ
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|40
|Dušan Cvetinović
|Защ
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|7
|Радин Милан
|Пол
|32
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|14
|Станич Петар
|Пол
|22
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|21
|Nikola Kuveljić
|Пол
|2
|0
|1
|0
|0
|-
|29
|Miloš Cvetković
|Пол
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|35
|Ifet Đakovac
|Пол
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|11
|Ivan Milosavljević
|Пол
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|4
|Josip Čalušić
|Нап
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|17
|Goran Antonić
|Нап
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|97
|Раконьяц Марко
|Нап
|23
|2
|1
|0
|0
|0
|€ 1.5 млн.
|27
|Miloš Pantović
|Нап
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|8
|Saša Jovanović
|Нап
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|1
|Nikola Simić
|Нап
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|9
|Милованович Урош
|Нап
|22
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.6 млн.
Всего игроков: 19, из них вратарей: 1, защитников: 5, полузащитников: 6, нападающих: 7