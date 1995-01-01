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    ТСЦ Бачка Топола - состав

    Город Бачка-Топола
    Дивизион Сербия-Супер Лига
    Сайт www.fktsc.com/
    Стадион ТСЦ Арена
    Тренер Жарко Лазетич
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    12 Илич Велько Сербия Вра 20 1 0 0 0 0 -
    30 Петрович Неманья Сербия Защ 31 2 0 0 1 0 -
    25 Джорджевич Матея Сербия Защ 20 2 0 0 2 0 -
    77 Влалукин Йован Сербия Защ 24 1 0 0 0 0 -
    18 Стойич Неманья Сербия Защ 25 1 0 0 0 0 -
    40 Dušan Cvetinović Защ 1 0 0 0 0 -
    7 Радин Милан Сербия Пол 32 2 0 0 0 0 -
    14 Станич Петар Сербия Пол 22 2 0 0 0 0 -
    21 Nikola Kuveljić Пол 2 0 1 0 0 -
    29 Miloš Cvetković Пол 1 0 0 0 0 -
    35 Ifet Đakovac Пол 1 0 0 0 0 -
    11 Ivan Milosavljević Пол 1 0 0 0 0 -
    4 Josip Čalušić Нап 2 0 0 0 0 -
    17 Goran Antonić Нап 2 0 0 0 0 -
    97 Раконьяц Марко Черногория Нап 23 2 1 0 0 0 € 1.5 млн.
    27 Miloš Pantović Нап 2 0 0 0 0 -
    8 Saša Jovanović Нап 2 0 0 0 0 -
    1 Nikola Simić Нап 1 0 0 0 0 -
    9 Милованович Урош Сербия Нап 22 1 0 0 0 0 € 0.6 млн.
    Всего игроков: 19, из них вратарей: 1, защитников: 5, полузащитников: 6, нападающих: 7
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