Турниры:
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
|21 тур
|26 февраля, воскресенье
|17:00
|Сигма
|2:2
|Пардубице
|20 тур
|19 февраля, воскресенье
|17:00
|Пардубице
|2:1
|Фастав
|19 тур
|12 февраля, воскресенье
|17:00
|Млада Болеслав
|0:1
|Пардубице
|18 тур
|4 февраля, суббота
|20:00
|Пардубице
|0:2
|Славия
|17 тур
|29 января, воскресенье
|17:00
|Слован
|1:1
|Пардубице
|16 тур
|13 ноября, воскресенье
|17:00
|Пардубице
|1:1
|Виктория
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|17:00
|Словацко
|1:0
|Пардубице
|14 тур
|29 октября, суббота
|16:00
|Градец-Кралове
|1:3
|Пардубице
|13 тур
|22 октября, суббота
|17:00
|Пардубице
|1:3
|Зброевка
|12 тур
|15 октября, суббота
|20:00
|Спарта
|5:2
|Пардубице
|11 тур
|8 октября, суббота
|17:00
|Пардубице
|1:0
|Яблонец
|10 тур
|2 октября, воскресенье
|17:00
|Теплице
|5:1
|Пардубице
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:00
|Пардубице
|0:1
|Богемианс 1905
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Баник
|3:0
|Пардубице
|7 тур
|4 сентября, воскресенье
|17:00
|Пардубице
|0:2
|Сигма
|6 тур
|30 августа, вторник
|18:30
|Фастав
|2:1
|Пардубице
|5 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Пардубице
|0:3
|Млада Болеслав
|4 тур
|21 августа, воскресенье
|20:00
|Славия
|7:0
|Пардубице
|3 тур
|14 августа, воскресенье
|17:00
|Пардубице
|2:1
|Слован
|2 тур
|6 августа, суббота
|17:00
|Виктория
|2:1
|Пардубице
|1 тур
|31 июля, воскресенье
|17:00
|Пардубице
|0:2
|Динамо