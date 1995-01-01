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    Пардубице - результаты

    Город Пардубице
    Дивизион Чехия-Фортуна лига
    Сайт fkpardubice.cz/
    Стадион Доличек
    Тренер Иржи Крейчи
    Турниры:
    Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
    21 тур
    		26 февраля, воскресенье 17:00 Сигма 2:2 Пардубице
    20 тур
    		19 февраля, воскресенье 17:00 Пардубице 2:1 Фастав
    19 тур
    		12 февраля, воскресенье 17:00 Млада Болеслав 0:1 Пардубице
    18 тур
    		4 февраля, суббота 20:00 Пардубице 0:2 Славия
    17 тур
    		29 января, воскресенье 17:00 Слован 1:1 Пардубице
    16 тур
    		13 ноября, воскресенье 17:00 Пардубице 1:1 Виктория
    15 тур
    		6 ноября, воскресенье 17:00 Словацко 1:0 Пардубице
    14 тур
    		29 октября, суббота 16:00 Градец-Кралове 1:3 Пардубице
    13 тур
    		22 октября, суббота 17:00 Пардубице 1:3 Зброевка
    12 тур
    		15 октября, суббота 20:00 Спарта 5:2 Пардубице
    11 тур
    		8 октября, суббота 17:00 Пардубице 1:0 Яблонец
    10 тур
    		2 октября, воскресенье 17:00 Теплице 5:1 Пардубице
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 17:00 Пардубице 0:1 Богемианс 1905
    8 тур
    		11 сентября, воскресенье 17:00 Баник 3:0 Пардубице
    7 тур
    		4 сентября, воскресенье 17:00 Пардубице 0:2 Сигма
    6 тур
    		30 августа, вторник 18:30 Фастав 2:1 Пардубице
    5 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Пардубице 0:3 Млада Болеслав
    4 тур
    		21 августа, воскресенье 20:00 Славия 7:0 Пардубице
    3 тур
    		14 августа, воскресенье 17:00 Пардубице 2:1 Слован
    2 тур
    		6 августа, суббота 17:00 Виктория 2:1 Пардубице
    1 тур
    		31 июля, воскресенье 17:00 Пардубице 0:2 Динамо
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