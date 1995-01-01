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«Бомбардиру» требуется текстовый автор
21:33
Видео
«Basta, amigos!»: сборная России анонсировала матч с Кубой
21:15
«Локомотив» нацелился на футболиста, за которого «Реал» платил 63 миллиона
2
20:43
В «Барселоне» определились с потенциальной заменой для Хави
20:30
Олимпийский чемпион Фетисов ответил Василию Березуцкому
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Все новости
20:57
Экс-тренер «Динамо» Шварц будет работать в МЛС
20:18
Бекхэм рассказал, какой подарок сделал для США
19:55
Канчельскис назвал двух российских футболистов, способных заиграть в Европе
2
19:44
Шакира рассказала об уроках, усвоенных из-за расставания с Пике
1
19:19
В Медиалиге оценили возможность проведения матча со сборной России
1
19:07
Скаут «Ювентуса» просмотрит Сперцяна на матче сборной Армении
19:01
РФС обязал Игнатова расплатиться с агентом. Он требовал с игрока 9,5 миллиона рублей
8
18:55
Роналду в «Сити», Бекхэм в «Барсе» – топовые трансферы, которые не состоялись
18:35
Хавбек «Реала» выбыл на два месяца из-за травмы
1
18:12
Экс-советник Федуна оценил возможность Соболева заиграть в Серии A
4
17:55
Павлюченко сказал, что надо сделать со сборной России, если она не победит Кубу
11
17:48
Личка сыграет за «Динамо» в товарищеском матче
17:41
Трансляция
Грузия – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2023
17:40
В ФНЛ не исключили участие Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева в выставочном матче
17:28
Названа сумма, которую «Ювентус» может заплатить за Сперцяна
10
17:14
В сборной Кубы оценили уровень команды России
1
16:52
Божович: «Пиняев должен уважать Дзюбу как старшего коллегу»
13
16:44
Семак высказался о будущем Ренана в «Зените»
6
16:31
Первый тренер Кокорина назвал цель игрока в чемпионате Кипра
3
16:20
Израильские клубы выбрали страну для проведения домашних матчей еврокубков
5
16:03
Стало известно, как «ПСЖ» собирается отговорить Мбаппе от перехода в «Реал»
2
15:51
Волочкова назвала двух самых сексуальных футболистов России
19
15:44
Губерниев отреагировал на резкие слова Вяльбе в адрес Березуцкого
26
15:21
Объявлен шорт-лист тренеров на Матч звезд Кубка России
1
15:02
Клуб Серии A отказался от Соболева: известна причина
17
14:51
Вратарь «Флуминенсе»: «Наркотики вошли в мою жизнь, когда мне было 15 лет»
14:48
Тренер сборной России высказался о переходе РФС в Азию
14:20
Романцев высказался о творчестве Солженицына: «Категорически не могу его читать»
92
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Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
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«Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
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Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
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Тренер
Салаад Фараа Хассан
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Отборочные матчи к ЧМ. Африка. Первый этап 2023/2024
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа G
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