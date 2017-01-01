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    Расписание матчей сборной Сомали по футболу

    Сайт somsoccer.so/somali/
    Тренер Салаад Фараа Хассан
    Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа G
    1 тур Сегодня 19:00 2:0
    Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа G
    2 тур 21 ноября, вторник 16:00
    Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа G
    3 тур 3 июня, понедельник 00:00
    Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа G
    4 тур 10 июня, понедельник 00:00
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