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Египет. Премьер-лига
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Модерн Спорт
Результаты
€ 225 тыс
Модерн Спорт - результаты матчей
Каир
Египет. Премьер-лига
Стадион:
Аль-Салам
Тренер:
Талаат Юссеф
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Результаты
Расписание
Таблица
Египет. Премьер-лига. 2025/2026
Египет. Премьер-лига. 2024/2025
29.05 | 20:00
Аль-Мокавлун
3 : 1
Модерн Спорт
23.05 | 20:00
Модерн Спорт
0 : 0
Газль Эль-Махалла
17.05 | 20:00
Петроджет
1 : 1
Модерн Спорт
12.05 | 17:00
Фарко
0 : 1
Модерн Спорт
08.05 | 20:00
Модерн Спорт
0 : 0
Аль-Иттихад
03.05 | 20:00
Национальный банк Египта
2 : 1
Модерн Спорт
29.04 | 20:00
Модерн Спорт
0 : 0
Тала Аль-Гаиш
24.04 | 20:00
Исмаили
0 : 2
Модерн Спорт
19.04 | 21:00
Модерн Спорт
1 : 3
ЗЕД
14.04 | 18:00
Модерн Спорт
0 : 0
Эль-Гуна
08.04 | 21:00
Харас Эль-Ходуд
0 : 0
Модерн Спорт
04.04 | 21:00
Модерн Спорт
0 : 0
Вади Дегла
22.03 | 21:00
Кахраба Исмаилия
1 : 1
Модерн Спорт
11.03 | 22:30
ЗЕД
2 : 0
Модерн Спорт
07.03 | 22:30
Смуха
3 : 0
Модерн Спорт
01.03 | 22:30
Модерн Спорт
1 : 1
Петроджет
25.02 | 22:30
Аль-Масри
1 : 0
Модерн Спорт
16.02 | 18:00
Модерн Спорт
1 : 1
Кахраба Исмаилия
06.02 | 18:00
Эль-Гуна
1 : 1
Модерн Спорт
29.01 | 21:00
Модерн Спорт
1 : 0
Исмаили
22.11 | 21:00
Модерн Спорт
0 : 0
Национальный банк Египта
01.11 | 18:00
Газль Эль-Махалла
0 : 0
Модерн Спорт
25.10 | 20:00
Модерн Спорт
1 : 2
Аль-Мокавлун
17.10 | 17:00
Вади Дегла
1 : 2
Модерн Спорт
28.09 | 17:00
Модерн Спорт
1 : 1
Фарко
24.09 | 20:00
Керамика Клеопатра
2 : 0
Модерн Спорт
18.09 | 17:00
Модерн Спорт
2 : 2
ЕНППИ
14.09 | 17:00
Тала Аль-Гаиш
1 : 0
Модерн Спорт
31.08 | 18:00
Модерн Спорт
1 : 0
Харас Эль-Ходуд
25.08 | 21:00
Пирамидс
1 : 2
Модерн Спорт
21.08 | 21:00
Модерн Спорт
1 : 2
Замалек
14.08 | 18:00
Аль-Иттихад
1 : 2
Модерн Спорт
09.08 | 21:00
Модерн Спорт
2 : 2
Аль-Ахли
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