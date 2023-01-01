Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
24
9
3
60
20
40
81
36
20
9
7
49
25
24
69
36
19
10
7
49
26
23
67
36
16
7
13
46
39
7
55
36
11
16
9
36
31
5
49
35
11
12
12
41
33
8
45
36
10
14
12
30
43
-13
44
36
12
7
17
35
45
-10
43
36
4
7
25
20
62
-42
19
35
3
7
25
15
57
-42
16
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
14
4
0
35
10
25
46
18
11
5
2
31
13
18
38
18
11
3
4
24
12
12
36
18
9
5
4
28
18
10
32
18
7
8
3
12
11
1
29
18
7
7
4
21
15
6
28
18
8
4
6
25
21
4
28
18
8
4
6
16
16
0
28
17
3
5
9
11
23
-12
14
18
2
4
12
10
29
-19
10
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
10
5
3
25
10
15
35
18
9
6
3
25
13
12
33
18
8
5
5
18
13
5
29
18
8
3
7
21
18
3
27
17
4
5
8
20
18
2
17
18
2
11
5
8
13
-5
17
18
3
6
9
18
32
-14
15
18
4
3
11
19
29
-10
15
18
2
3
13
10
33
-23
9
18
0
2
16
4
34
-30
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире