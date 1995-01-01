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    Файлд - результаты

    Город Уэсхэм
    Дивизион Англия-Национальная Лига
    Сайт www.afcfylde.co.uk/
    Стадион Милл Фарм
    Тренер Адам Маррей
    Турниры:
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