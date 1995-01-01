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    Стумбрас - результаты

    Город Каунас
    Дивизион Литва-А-Лига
    Сайт http://fcstumbras.lt/
    Тренер Мариано Жеронимо Баррето
    Турниры:
    Лига Европы (2018/2019), ответный матч
    Квалификация, 1 раунд
    ответный матч    		 19 июля, четверг 20:00 Аполлон 2:0 Стумбрас
    Лига Европы (2018/2019), первый матч
    Квалификация, 1 раунд
    первый матч    		 12 июля, четверг 20:00 Стумбрас 1:0 Аполлон
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