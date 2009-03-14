Мариано Жеронимо Баррето
Тренер
|Имя
|Мариано Жеронимо
|Фамилия
|Баррето
|Команда
|Стумбрас
|Гражданство
|Португалия
|Дата рождения
|18 января 1957
|Имя
|Мариано Жеронимо
|Фамилия
|Баррето
|Команда
|Стумбрас
|Гражданство
|Португалия
|Дата рождения
|18 января 1957
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Кубань (ЛФЛ)
|14
|4
|6
|4
|Дата
|Матч
|14.03.2009
|Рубин
|3 : 0
|Кубань (ЛФЛ)
|21.03.2009
|Кубань (ЛФЛ)
|1 : 0
|Спартак
|04.04.2009
|Сатурн
|2 : 1
|Кубань (ЛФЛ)
|11.04.2009
|Кубань (ЛФЛ)
|0 : 0
|Томь
|19.04.2009
|Амкар-Пермь
|1 : 0
|Кубань (ЛФЛ)
|26.04.2009
|Кубань (ЛФЛ)
|1 : 0
|Локомотив
|03.05.2009
|Химки
|2 : 2
|Кубань (ЛФЛ)
|11.05.2009
|Кубань (ЛФЛ)
|0 : 0
|Ростов
|17.05.2009
|Крылья Советов
|1 : 0
|Кубань (ЛФЛ)
|24.05.2009
|Кубань (ЛФЛ)
|1 : 0
|ЦСКА
|30.05.2009
|Зенит
|2 : 0
|Кубань (ЛФЛ)
|25.10.2009
|Кубань (ЛФЛ)
|1 : 1
|Динамо
|01.11.2009
|Спартак-Нальчик
|4 : 0
|Кубань (ЛФЛ)
|21.11.2009
|Ахмат
|0 : 1
|Кубань (ЛФЛ)