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    По - результаты

    Город По
    Дивизион Франция-CFA
    Сайт http://www.paufc.fr/web/
    Турниры:
    Франция. Кубок (2022/2023)
    1/16 финала
    		22 января, воскресенье 20:30 Лилль 2:0 По
    1/32 финала
    		6 января, пятница 20:00 По 2:1 Монпелье
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