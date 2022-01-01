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ЮАР. Премьершип
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Сивелеле
Состав
€ 1 млн
Сивелеле - состав команды
Блумфонтейн
ЮАР. Премьершип
Стадион:
Доктор Петрус Молемела
Сайт:
http://siwelele.com/
Тренер:
Лехлохоноло Сеема
Состав
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
22
Госс Рикардо
Вра
32
€ 0.35 млн
30
Samukelo Xulu
Вра
-
2
Мобби Нийко
Защ
32
€ 0.8 млн
27
Keabetswe Khonyane
Защ
-
22
Yandisa Mfolozi
Защ
-
50
Happy Mashiane
Защ
-
4
Pogiso Sanoka
Защ
-
7
Lyle Lakay
Защ
-
14
Bilal Baloyi
Защ
-
33
Siyabonga Ndebele
Защ
-
29
Aphiwe Baliti
Защ
-
5
Thabo Makhele
Защ
-
37
Enoch Quaicoe
Защ
-
8
Айер Кеанин
Пол
26
€ 0.3 млн
36
Thato Letshedi
Пол
-
16
Tebogo Potsane
Пол
-
9
Samir Nurković
Пол
-
6
Gape Moralo
Пол
-
10
Vincent Pule
Пол
-
23
Grant Margeman
Пол
-
18
Siphelele Luthuli
Пол
-
31
Samkelo Zwane
Пол
-
20
Chibuike Ohizu
Нап
-
17
Ghampani Lungu
Нап
-
26
Kgaogelo Sekgota
Нап
-
34
Oratilwe Moloisane
Нап
-
11
Christian Saile Basomboli
Нап
-
21
Koketso Sekgodiso
Нап
-
40
Лепаса Захеле
Нап
29
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 2, защитников: 11, полузащитников: 9, нападающих: 7
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