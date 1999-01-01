Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
23
6
7
74
43
31
75
36
21
7
8
58
40
18
70
36
19
10
7
57
30
27
67
36
15
10
11
42
41
1
55
36
11
11
14
51
49
2
44
36
10
13
13
48
56
-8
43
36
9
12
15
33
44
-11
39
36
11
5
20
33
53
-20
38
36
8
10
18
31
43
-12
34
36
5
12
19
33
61
-28
27
Команда
1
3
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
15
1
2
31
15
16
46
18
9
6
3
34
21
13
33
18
8
6
4
24
17
7
30
18
8
3
7
34
26
8
27
18
7
5
6
20
19
1
26
18
6
7
5
31
31
0
25
18
7
4
7
20
16
4
25
18
7
3
8
18
24
-6
24
18
6
6
6
22
18
4
24
18
4
7
7
17
22
-5
19
Команда
2
4
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
14
0
4
40
22
18
42
18
11
4
3
33
13
20
37
18
8
5
5
22
22
0
29
18
6
6
6
27
25
2
24
18
4
6
8
17
25
-8
18
18
3
8
7
17
23
-6
17
18
3
6
9
11
26
-15
15
18
4
2
12
15
29
-14
14
18
1
6
11
11
27
-16
9
18
1
5
12
16
39
-23
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире