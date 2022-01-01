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Италия. Серия B
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Виртус Энтелла
Состав
€ 2 млн
Виртус Энтелла - состав команды
Кьявари
Италия. Серия B
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№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
91
Коломби Симоне
Вра
35
€ 0.2 млн
94
Меццони Франческо
Защ
26
€ 0.5 млн
8
Виньяли Лука
Защ
30
€ 0.3 млн
42
Моретти Лоренцо
Защ
24
€ 0.25 млн
2
Luigi Palomba
Защ
-
15
Ivan Marconi
Защ
-
38
Alessandro Pilati
Защ
-
16
Riccardo Turicchia
Защ
-
39
Mattia Motolese
Защ
-
5
Сквиццато Никколо
Пол
24
€ 0.9 млн
50
Бенали Ахмад
Пол
34
€ 0.3 млн
55
Фелиппе Лукас
Пол
26
€ 0.175 млн
80
Leonardo Benedetti
Пол
-
32
Форте Франческо
Нап
33
-
9
Giacomo Corona
Нап
-
6
Andrea Tiritiello
Нап
-
Всего игроков: 16, из них вратарей: 1, защитников: 8, полузащитников: 4, нападающих: 3
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