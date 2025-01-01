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Германия. Третья Лига
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Хоффенхайм II
Расписание
Хоффенхайм II - расписание матчей
Хоффенхайм
Германия. Третья Лига
Стадион:
Дитмар-Хопп-Штадион
Сайт:
http://www.tsg-hoffenheim.de/teams/u23/team
Тренер:
Стефан Кляйнехайзманн
Результаты
Расписание
Таблица
09.08 | 15:00
Алемания
- : -
Хоффенхайм II
30.08 | 17:30
Ганза
- : -
Хоффенхайм II
16.09 | 20:00
Виктория
- : -
Хоффенхайм II
20.09 | 17:30
Мюнхен 1860
- : -
Хоффенхайм II
28.09 | 17:30
Хоффенхайм II
- : -
Ульм 1846
01.10 | 20:00
Рот-Вайсс
- : -
Хоффенхайм II
04.10 | 15:00
Хоффенхайм II
- : -
Штутгарт II
18.10 | 15:00
Оснабрюк
- : -
Хоффенхайм II
25.10 | 15:00
Хоффенхайм II
- : -
Эрцгебирге
01.11 | 16:00
Хоффенхайм II
- : -
Вальдхоф Мангейм
08.11 | 16:00
Швайнфурт 05
- : -
Хоффенхайм II
22.11 | 16:00
Хоффенхайм II
- : -
Дуйсбург
29.11 | 16:00
Ингольштадт
- : -
Хоффенхайм II
06.12 | 16:00
Хоффенхайм II
- : -
Ян Регенсбург
13.12 | 16:00
Саарбрюккен
- : -
Хоффенхайм II
20.12 | 16:00
Хоффенхайм II
- : -
Веен
17.01 | 16:00
Хавелсе
- : -
Хоффенхайм II
24.01 | 16:00
Хоффенхайм II
- : -
Алемания
31.01 | 16:00
Энерги
- : -
Хоффенхайм II
07.02 | 16:00
Хоффенхайм II
- : -
Ганза
14.02 | 16:00
Ферль
- : -
Хоффенхайм II
21.02 | 16:00
Хоффенхайм II
- : -
Виктория
28.02 | 16:00
Хоффенхайм II
- : -
Мюнхен 1860
04.03 | 21:00
Ульм 1846
- : -
Хоффенхайм II
07.03 | 16:00
Хоффенхайм II
- : -
Рот-Вайсс
14.03 | 16:00
Штутгарт II
- : -
Хоффенхайм II
21.03 | 16:00
Хоффенхайм II
- : -
Оснабрюк
04.04 | 15:00
Эрцгебирге
- : -
Хоффенхайм II
08.04 | 20:00
Вальдхоф Мангейм
- : -
Хоффенхайм II
11.04 | 15:00
Хоффенхайм II
- : -
Швайнфурт 05
18.04 | 15:00
Дуйсбург
- : -
Хоффенхайм II
25.04 | 15:00
Хоффенхайм II
- : -
Ингольштадт
02.05 | 15:00
Ян Регенсбург
- : -
Хоффенхайм II
09.05 | 15:00
Хоффенхайм II
- : -
Саарбрюккен
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