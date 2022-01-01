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Швеция. Аллсвенскан
Команды
Хальмстад
Состав
€ 2 млн
Хальмстад - состав команды
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан
Стадион:
Орьянс Валль
Сайт:
http://www.hbk.se/
Тренер:
Магнус Хаглунд
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
38
William Lykke
Вра
-
5
Грегор Паскаль
Защ
32
€ 0.35 млн
16
Тугьяс Эрко
Защ
23
€ 0.35 млн
24
Каиб Рами
Защ
29
€ 0.25 млн
21
Joel Nilsson
Защ
-
27
Асконе Рокко
Пол
23
€ 0.4 млн
25
Нильссон Александер
Пол
24
€ 0.35 млн
8
Мяенпя Ниило
Пол
28
€ 0.225 млн
13
Эйолфссон Гисли
Пол
32
€ 0.15 млн
28
Трибулл Том
Пол
33
€ 0.1 млн
14
B. Turgott
Нап
-
1
Tim Rönning
Нап
-
9
Omar Faraj
Нап
-
23
Ajdin Zeljkovic
Нап
-
14
Hussein Carneil
Нап
-
Всего игроков: 15, из них вратарей: 1, защитников: 4, полузащитников: 5, нападающих: 5
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