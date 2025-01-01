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Манта - расписание

Манта
Эквадор. Серия А
Стадион:
Жокай
Тренер:
Эфрен Мера
Результаты
Расписание
Таблица
04.03 | 03:00
Манта
- : -
Дельфин
09.03 | 00:30
Манта
- : -
Эль Насьональ
16.03 | 00:00
Универсидад Католика
- : -
Манта
30.03 | 00:00
Манта
- : -
Либертад Лоха
06.04 | 00:00
Эмелек
- : -
Манта
13.04 | 00:00
Манта
- : -
Текнико Университарио
20.04 | 00:00
Индепендьенте дель Валле
- : -
Манта
27.04 | 00:00
Манта
- : -
ЛДУ
04.05 | 00:00
Депортиво
- : -
Манта
11.05 | 00:00
Манта
- : -
Мушук Руна
18.05 | 00:00
Аукас
- : -
Манта
25.05 | 00:00
Манта
- : -
Винотинто
01.06 | 00:00
Макара
- : -
Манта
15.06 | 00:00
Барселона
- : -
Манта
22.06 | 00:00
Манта
- : -
Оренсе
29.06 | 00:00
Дельфин
- : -
Манта
06.07 | 00:00
Эль Насьональ
- : -
Манта
13.07 | 00:00
Манта
- : -
Универсидад Католика
20.07 | 00:00
Либертад Лоха
- : -
Манта
27.07 | 00:00
Манта
- : -
Эмелек
03.08 | 00:00
Текнико Университарио
- : -
Манта
10.08 | 00:00
Манта
- : -
Индепендьенте дель Валле
17.08 | 00:00
ЛДУ
- : -
Манта
24.08 | 00:00
Манта
- : -
Депортиво
31.08 | 00:00
Мушук Руна
- : -
Манта
14.09 | 00:00
Манта
- : -
Аукас
21.09 | 00:00
Винотинто
- : -
Манта
28.09 | 00:00
Манта
- : -
Макара
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