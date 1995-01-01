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    Афтурелдинг - расписание

    Город Мосфеллсбаер
    Дивизион Исландия-Лучший дивизион
    Сайт afturelding.is/
    Стадион Вармарвеллур
    Тренер Магнус Мар Эйнарссон
    Исландия. Лучший дивизион 2025
    1 тур 5 апреля, суббота 22:15
    Исландия. Лучший дивизион 2025
    2 тур 13 апреля, воскресенье 20:00
    Исландия. Лучший дивизион 2025
    3 тур 24 апреля, четверг 22:15
    Исландия. Лучший дивизион 2025
    4 тур 28 апреля, понедельник 22:15
    Исландия. Лучший дивизион 2025
    5 тур 5 мая, понедельник 22:15
    Исландия. Лучший дивизион 2025
    6 тур 10 мая, суббота 17:00
    Исландия. Лучший дивизион 2025
    7 тур 18 мая, воскресенье 22:15
    Исландия. Лучший дивизион 2025
    8 тур 24 мая, суббота 20:00
    Исландия. Лучший дивизион 2025
    9 тур 28 мая, среда 22:15
    Исландия. Лучший дивизион 2025
    10 тур 1 июня, воскресенье 22:15
    Исландия. Лучший дивизион 2025
    11 тур 15 июня, воскресенье 22:15
    Исландия. Лучший дивизион 2025
    12 тур 23 июня, понедельник 21:00
    Исландия. Лучший дивизион 2025
    13 тур 29 июня, воскресенье 22:15
    Исландия. Лучший дивизион 2025
    14 тур 3 июля, четверг 22:15
    Исландия. Лучший дивизион 2025
    15 тур 14 июля, понедельник 22:15
    Исландия. Лучший дивизион 2025
    16 тур 28 июля, понедельник 22:15
    Исландия. Лучший дивизион 2025
    17 тур 6 августа, среда 21:00
    Исландия. Лучший дивизион 2025
    18 тур 11 августа, понедельник 22:15
    Исландия. Лучший дивизион 2025
    19 тур 17 августа, воскресенье 20:00
    Исландия. Лучший дивизион 2025
    20 тур 25 августа, понедельник 22:15
    Исландия. Лучший дивизион 2025
    21 тур 31 августа, воскресенье 20:00
    Исландия. Лучший дивизион 2025
    22 тур 14 сентября, воскресенье 17:00
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