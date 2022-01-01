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МЛС 2026
Команды
Сан-Диего
Состав
€ 40 млн
Сан-Диего - состав команды
Сан-Диего
МЛС 2026
Стадион:
Снэпдрэгон
Сайт:
http://www.sandiegofc.com/
Тренер:
Мики Варас
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
дос Сантос Си-Джей
Вра
26
€ 1 млн
98
Jacob Jackson
Вра
-
26
Дуа Ману
Защ
21
€ 2.5 млн
97
МакВей Кристофер
Защ
29
€ 2 млн
2
Кумадо Вилли
Защ
23
€ 1.2 млн
32
Мерфи Иан
Защ
26
€ 1 млн
6
Тверсков Йеппе
Защ
33
€ 0.75 млн
38
Leo Duru
Защ
-
5
Kieran Sargeant
Защ
-
33
Oscar Verhoeven
Защ
-
8
Валакари Онни
Пол
27
€ 5 млн
21
Дюк Брайс
Пол
25
€ 1.5 млн
12
Пирани Габриэл
Пол
24
€ 1.5 млн
70
Альварадо Алехандро
Пол
23
€ 0.2 млн
20
Годой Анибал
Пол
36
€ 0.1 млн
19
David Vazquez
Пол
-
10
Дрейер Андерс
Нап
28
€ 15 млн
99
Ахури Элиас
Нап
27
€ 3 млн
7
Ингвартсен Маркус
Нап
30
€ 2.5 млн
94
Бакамбу Седрик
Нап
35
€ 1.2 млн
21
Бэйрд Крис
Нап
30
€ 1 млн
77
Майтен Алекс
Нап
24
€ 0.7 млн
90
Пеллегрино Амаль
Нап
36
€ 0.3 млн
29
Саиди Анисс
Нап
18
€ 0.3 млн
3
Dagur Dan Þórhallsson
Нап
-
24
Emmanuel Boateng
Нап
-
13
Pablo Sisniega
Нап
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 6, нападающих: 11
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