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    Сан-Диего - расписание

    Город Сан-Диего
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт www.sandiegofc.com/
    Стадион Снэпдрэгон
    Тренер Мики Варас
    США. МЛС 2025
    2 тур 24 февраля, понедельник 00:00
    США. МЛС 2025
    3 тур 2 марта, воскресенье 06:30
    США. МЛС 2025
    5 тур 9 марта, воскресенье 05:30
    США. МЛС 2025
    6 тур 16 марта, воскресенье 05:30
    США. МЛС 2025
    8 тур 23 марта, воскресенье 23:00
    США. МЛС 2025
    9 тур 30 марта, воскресенье 05:30
    США. МЛС 2025
    11 тур 6 апреля, воскресенье 05:30
    США. МЛС 2025
    12 тур 13 апреля, воскресенье 04:30
    США. МЛС 2025
    13 тур 20 апреля, воскресенье 02:30
    США. МЛС 2025
    15 тур 27 апреля, воскресенье 02:30
    США. МЛС 2025
    16 тур 4 мая, воскресенье 04:00
    США. МЛС 2025
    18 тур 11 мая, воскресенье 03:30
    США. МЛС 2025
    20 тур 15 мая, четверг 05:30
    США. МЛС 2025
    21 тур 18 мая, воскресенье 05:30
    США. МЛС 2025
    21 тур 24 мая, суббота 23:30
    США. МЛС 2025
    24 тур 29 мая, четверг 03:30
    США. МЛС 2025
    25 тур 1 июня, воскресенье 05:30
    США. МЛС 2025
    27 тур 15 июня, воскресенье 03:30
    США. МЛС 2025
    29 тур 26 июня, четверг 05:30
    США. МЛС 2025
    29 тур 29 июня, воскресенье 03:30
    США. МЛС 2025
    31 тур 6 июля, воскресенье 05:30
    США. МЛС 2025
    32 тур 13 июля, воскресенье 03:30
    США. МЛС 2025
    34 тур 17 июля, четверг 05:30
    США. МЛС 2025
    36 тур 20 июля, воскресенье 05:30
    США. МЛС 2025
    37 тур 26 июля, суббота 05:30
    США. МЛС 2025
    38 тур 10 августа, воскресенье 03:30
    США. МЛС 2025
    40 тур 18 августа, понедельник 02:00
    США. МЛС 2025
    42 тур 24 августа, воскресенье 05:30
    США. МЛС 2025
    43 тур 1 сентября, понедельник 00:00
    США. МЛС 2025
    45 тур 14 сентября, воскресенье 05:30
    США. МЛС 2025
    46 тур 20 сентября, суббота 23:30
    США. МЛС 2025
    48 тур 28 сентября, воскресенье 05:30
    США. МЛС 2025
    49 5 октября, воскресенье 03:30
    США. МЛС 2025
    51 19 октября, воскресенье 04:00
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