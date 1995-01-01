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    ИФ - результаты

    Город Фуглафьердур
    Дивизион Фареры-Премьер-лига
    Турниры:
    Лига Европы (2014/2015), ответный матч
    Квалификация, 1 раунд
    ответный матч    		 10 июля, четверг 22:00 ИФ 0:0 МюПа
    Лига Европы (2014/2015), первый матч
    Квалификация, 1 раунд
    первый матч    		 3 июля, четверг 19:30 МюПа 1:0 ИФ
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