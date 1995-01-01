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    Даугава - результаты

    Город Даугавпилс
    Дивизион Латвия-Высшая лига
    Сайт http://www.fcdaugava.lv/
    Стадион Даугава
    Турниры:
    Лига Европы (2014/2015), ответный матч
    Квалификация, 1 раунд
    ответный матч    		 10 июля, четверг 19:00 Даугава 1:1 Викингур
    Лига Европы (2014/2015), первый матч
    Квалификация, 1 раунд
    первый матч    		 3 июля, четверг 22:45 Абердин 5:0 Даугава
    Квалификация, 1 раунд
    первый матч    		 3 июля, четверг 22:00 Викингур 2:1 Даугава
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