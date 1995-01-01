Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гленавон - результаты

    Город Лурган
    Дивизион Северная Ирландия-Высший дивизион
    Сайт http://glenavonfc.com/blog/
    Турниры:
    Лига Европы (2018/2019), ответный матч
    Квалификация, 1 раунд
    ответный матч    		 19 июля, четверг 19:00 Мольде 5:1 Гленавон
    Лига Европы (2018/2019), первый матч
    Квалификация, 1 раунд
    первый матч    		 11 июля, среда 21:45 Гленавон 2:1 Мольде
    • Читайте нас: 
    11