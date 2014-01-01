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Северная Ирландия. Премьершип
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Гленавон
Результаты
Гленавон - результаты матчей
Ларган
Северная Ирландия. Премьершип
Стадион:
Мурнвью Парк
Сайт:
http://glenavonfc.com/
Тренер:
Стивен МакДоннел
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Северная Ирландия. Премьершип. 2025/2026
Северная Ирландия. Премьершип. 2024/2025
Лига Европы. 2018/2019
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Лига Европы. 2015/2016
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
25.04 | 17:00
Гленавон
2 : 3
Каррик Рейнджерс
18.04 | 17:00
Гленавон
0 : 1
Крузейдерс
11.04 | 17:00
Бангор
0 : 0
Гленавон
07.04 | 21:45
Баллимина Юнайтед
1 : 1
Гленавон
04.04 | 17:00
Гленавон
1 : 1
Портадаун
20.03 | 22:45
Гленавон
0 : 3
Ларн
14.03 | 18:00
Крузейдерс
0 : 3
Гленавон
28.02 | 18:00
Гленавон
3 : 0
Портадаун
24.02 | 22:45
Баллимина Юнайтед
2 : 2
Гленавон
21.02 | 18:00
Бангор
1 : 3
Гленавон
14.02 | 18:00
Гленавон
0 : 3
Линфилд
10.02 | 22:45
Каррик Рейнджерс
2 : 1
Гленавон
31.01 | 18:00
Гленавон
2 : 1
Клифтонвилл
23.01 | 22:45
Колрейн
2 : 0
Гленавон
17.01 | 18:00
Гленавон
1 : 2
Гленторан
30.12 | 22:45
Гленавон
0 : 1
Данганнон Свифтс
26.12 | 18:00
Портадаун
1 : 0
Гленавон
20.12 | 18:00
Гленавон
2 : 1
Линфилд
13.12 | 18:00
Клифтонвилл
5 : 2
Гленавон
06.12 | 18:00
Гленавон
1 : 2
Бангор
29.11 | 18:00
Гленавон
3 : 1
Баллимина Юнайтед
21.11 | 23:00
Ларн
2 : 1
Гленавон
15.11 | 18:00
Крузейдерс
4 : 1
Гленавон
08.11 | 18:00
Гленавон
3 : 1
Гленторан
01.11 | 18:00
Колрейн
5 : 1
Гленавон
25.10 | 17:00
Данганнон Свифтс
1 : 0
Гленавон
18.10 | 17:00
Гленавон
1 : 0
Каррик Рейнджерс
11.10 | 17:00
Гленавон
0 : 3
Бангор
04.10 | 19:30
Портадаун
3 : 1
Гленавон
27.09 | 17:00
Гленавон
0 : 2
Крузейдерс
20.09 | 17:00
Линфилд
2 : 0
Гленавон
13.09 | 17:00
Ларн
1 : 0
Гленавон
06.09 | 17:00
Гленавон
0 : 2
Данганнон Свифтс
30.08 | 17:00
Клифтонвилл
3 : 1
Гленавон
23.08 | 17:00
Гленавон
1 : 2
Колрейн
19.08 | 21:45
Гленторан
2 : 0
Гленавон
16.08 | 17:00
Каррик Рейнджерс
1 : 0
Гленавон
09.08 | 17:00
Гленавон
0 : 2
Баллимина Юнайтед
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