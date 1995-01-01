Турниры:
Лига конференций (2022/2023), группа G
Лига конференций (2022/2023), ответный матч
Лига конференций (2022/2023), первый матч
|6 тур
|3 ноября, четверг
|20:45
|ЧФР Клуж
|1:0
|Балкани
|5 тур
|27 октября, четверг
|22:00
|Балкани
|0:1
|Славия
|4 тур
|13 октября, четверг
|22:00
|Балкани
|1:2
|Сивасспор
|3 тур
|6 октября, четверг
|19:45
|Сивасспор
|3:4
|Балкани
|2 тур
|15 сентября, четверг
|19:45
|Славия
|3:2
|Балкани
|1 тур
|8 сентября, четверг
|19:45
|Балкани
|1:1
|ЧФР Клуж
|4 раунд
ответный матч
|25 августа, четверг
|21:00
|Балкани
|1:0
|Шкупи
|3 раунд
ответный матч
|11 августа, четверг
|21:00
|КИ Клаксвик
|2:2
(3:4)п
|Балкани
|2 раунд
ответный матч
|26 июля, вторник
|21:00
|Балкани
|6:0
|Ла Фиорита
|4 раунд
первый матч
|18 августа, четверг
|22:00
|Шкупи
|1:2
|Балкани
|3 раунд
первый матч
|4 августа, четверг
|21:00
|Балкани
|3:2
|КИ Клаксвик
|2 раунд
первый матч
|19 июля, вторник
|21:45
|Ла Фиорита
|0:4
|Балкани