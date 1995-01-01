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    Балкани - результаты

    Город Сува Река
    Дивизион Косово-Суперлига
    Сайт fcballkani.com/
    Стадион Сува Река Сити
    Тренер Илир Дая
    Турниры:
    Лига конференций (2022/2023), группа G
    6 тур
    		3 ноября, четверг 20:45 ЧФР Клуж 1:0 Балкани
    5 тур
    		27 октября, четверг 22:00 Балкани 0:1 Славия
    4 тур
    		13 октября, четверг 22:00 Балкани 1:2 Сивасспор
    3 тур
    		6 октября, четверг 19:45 Сивасспор 3:4 Балкани
    2 тур
    		15 сентября, четверг 19:45 Славия 3:2 Балкани
    1 тур
    		8 сентября, четверг 19:45 Балкани 1:1 ЧФР Клуж
    Лига конференций (2022/2023), ответный матч
    4 раунд
    ответный матч    		 25 августа, четверг 21:00 Балкани 1:0 Шкупи
    3 раунд
    ответный матч    		 11 августа, четверг 21:00 КИ Клаксвик 2:2
    (3:4)п         		Балкани
    2 раунд
    ответный матч    		 26 июля, вторник 21:00 Балкани 6:0 Ла Фиорита
    Лига конференций (2022/2023), первый матч
    4 раунд
    первый матч    		 18 августа, четверг 22:00 Шкупи 1:2 Балкани
    3 раунд
    первый матч    		 4 августа, четверг 21:00 Балкани 3:2 КИ Клаксвик
    2 раунд
    первый матч    		 19 июля, вторник 21:45 Ла Фиорита 0:4 Балкани
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