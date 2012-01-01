Молодежный чемпионат Европы. 2015 Сборные. До 21 года. Отборочный турнир к Евро-2013. Стыковые игры 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные. 2012 Сборные. До 21 года. Чемпионат Европы. Плей-офф 2011