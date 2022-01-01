Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
4
5
7
8
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
32
22
6
4
74
39
35
72
32
15
9
8
55
39
16
54
32
14
10
8
46
34
12
52
32
13
12
7
48
34
14
51
32
11
11
10
45
38
7
44
32
10
10
12
47
56
-9
40
32
11
6
15
36
48
-12
39
32
10
8
14
36
45
-9
38
32
8
13
11
40
43
-3
37
32
10
5
17
34
50
-16
35
32
7
14
11
37
48
-11
35
32
6
6
20
35
59
-24
24
Команда
2
3
4
5
6
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
10
4
2
32
20
12
34
16
9
4
3
27
19
8
31
16
8
4
4
26
18
8
28
16
6
7
3
23
21
2
25
16
6
7
3
28
20
8
25
16
7
4
5
16
12
4
25
16
6
6
4
30
31
-1
24
16
6
6
4
21
18
3
24
16
7
2
7
17
22
-5
23
16
5
6
5
24
20
4
21
16
4
4
8
16
21
-5
16
16
4
1
11
21
30
-9
13
Команда
3
4
5
6
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
12
2
2
42
19
23
38
16
8
4
4
25
16
9
28
16
5
8
3
22
16
6
23
16
6
5
5
28
20
8
23
16
7
2
7
20
27
-7
23
16
5
4
7
17
18
-1
19
16
3
7
6
16
23
-7
16
16
4
4
8
17
25
-8
16
16
3
4
9
20
33
-13
13
16
3
3
10
17
28
-11
12
16
2
5
9
14
29
-15
11
16
1
7
8
14
27
-13
10
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире